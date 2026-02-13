CIA'den Çinli subaylara "saf değiştirme" çağrısı

Videonun anlatıcısı, "Liderlik yeteneği olan herkes kaçınılmaz olarak korkulacak ve acımasızca yok edilecektir. Bu çılgınların kızımın gelecekteki dünyasını şekillendirmesine izin veremem" ifadelerini kullanıyor.

Casusluk ağını yeniden kurma çabaları

CIA yetkilileri, geçen yıl başlatılan işe alım kampanyasının halihazırda meyvelerini verdiğini ve Çin içerisinde insan istihbaratı toplamak için kritik öneme sahip yeni kaynaklar edindiklerini belirtiyor.

CIA Direktörü John Ratcliffe konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin hükümet yetkililerine ve vatandaşlarına, daha parlak bir gelecek için birlikte çalışma fırsatı sunmaya devam edeceğiz," dedi.

Bu hamle, ABD'nin 2010 yılında Çin'deki casus ağının büyük ölçüde çökertilmesinin ardından yıllardır süren yeniden yapılanma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Bir yetkili, "Videolar işe yarıyor, kurdukları duvar mükemmel değil," diyerek Şi hükümetinin ABD istihbaratından tamamen korunamadığını vurguladı.

Ordudaki tasfiyeler fırsat olarak görülüyor

CIA, Şi Cinping'in 2012'de iktidara gelmesinden bu yana yürüttüğü ve 200 binden fazla yetkilinin cezalandırıldığı yolsuzlukla mücadele kampanyasını bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Özellikle 2023'ten bu yana 20'den fazla üst düzey askeri yetkilinin görevden alınması veya soruşturulması, askeri hiyerarşi içinde bir huzursuzluk yarattığı şeklinde yorumlanıyor.

Çin'deki tasfiye süreci ve CIA stratejisi

Şi'nin ordu üzerindeki sadakati pekiştirmek için üst düzey generalleri görevden alması, orta kademe subaylarda gelecek kaygısı yaratıyor.

Videoda yolsuzluk ve baskı yerine aile ve kişisel değerlerin korunması teması işlenerek duygusal bir bağ kurulmaya çalışılıyor.

ABD'li yetkililer, Çin'i bugün karşı karşıya oldukları en büyük stratejik tehdit olarak tanımlıyor ve bu tür operasyonlarla Çin hükümetinin iç yapısına sızmayı hedefliyor.

Analistler, bu yılın başlarında Çin'in en üst düzey generalinin görevden alınmasıyla sonuçlanan benzeri görülmemiş sarsıntının, CIA'in bu tür doğrudan çağrılar yapması için uygun bir zemin hazırladığını belirtiyor.