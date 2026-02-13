ABD'de vatandaşlıkların iptal edilmesi için ayda 200 dava açılması planı

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) uzmanlarının ülke genelindeki ofisleri ziyaret ederek mevcut dosyaları incelemeye aldığı ve personeli bu yönde görevlendirdiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde birinin vatandaşlığını iptal etmek oldukça nadir görülen bir durumdur. Brennan Adalet Merkezi verilerine göre, 1990 ile 2017 yılları arasında yılda ortalama sadece 11 vaka görülmüştü.

Sıfır tolerans politikası

Göçmenlik dairesi sözcüsü Matthew Tragesser, yönetimin özellikle vatandaşlık başvuru sürecinde dolandırıcılık veya yanlış beyan yapıldığına dair güvenilir kanıt bulunan vakalara odaklandığını açıkladı. Tragesser, "Vatandaşlık sürecindeki usulsüzlüklere karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Yalan beyanda bulunan herkesin peşini bırakmayacağız," ifadelerini kullandı.

2024 yılı itibarıyla ABD'de yaklaşık 26 milyon vatandaşlığa kabul edilmiş (doğuştan vatandaş olmayan) kişi yaşıyor. Adalet Bakanlığı tarafından Haziran 2025'te yayınlanan bir genelgede, Başkan Donald Trump ve Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, yasaların izin verdiği ve kanıtların desteklediği tüm durumlarda vatandaşlıktan çıkarma işlemlerine öncelik verilmesi talimatını verdiği görülüyor.

Hedefteki gruplar ve endişeler

Yönetim, özellikle ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen veya vatandaşlık kazanırken maddi hatalar yaptığı iddia edilen kişileri hedef alıyor. Ancak göçmen hakları savunucuları ve avukatlar, bu geniş kapsamlı yönergelerin suistimale açık olduğunu ve çok sayıda masum vatandaşın hedef alınabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu adım, Trump'ın ABD tarihindeki "en büyük sınır dışı etme programı" olarak nitelendirdiği stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kongre tarafından onaylanan 170 milyar dolarlık bütçe ile desteklenen bu politikalar; şehir baskınları, mahkeme salonlarındaki tutuklamalar ve vatandaşlık incelemeleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.