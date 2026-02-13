Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
Türkiye
AA 13.02.2026 08:11

11 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı

FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi üzerinden iletişim kurduğu belirlenen 94 vergi müfettişine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 93 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

11 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıklarının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiği bilgisi verildi.

Açıklamada, operasyonda 93 şüphelinin gözaltına alındığı, bir zanlının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
