Hafif Sağanak Yağışlı 9.3ºC Ankara
AA 13.02.2026 06:26

İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.

İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Seyrantepe Mahallesi Çelikay Caddesi'nde 4 katlı iş hanının zemin katında bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve iş hanının tamamını saran dumanlar nedeniyle içeride bulunanlar pencerelere çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Ekipler merdiven yardımıyla mahsur kalan 11 kişiyi kurtardı.

Yangına dört yerden müdahale eden ekipler, dumanların arasında kurtarılmayı bekleyen bir kişinin bulunduğu yere, hatalı park edilen araçlar nedeniyle güçlükle ulaştı.

Pencereye çıkan kişi, kendisini kurtarmaya çalışanlara, "Bana maske gönderin." diye seslendi.

Ekipler tarafından aşağı indirilen kişiyi, vatandaşlar sırtlarına alarak ambulansa kadar taşıdı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Köpeğiyle zemin katta mahsur kalan Nazmi Yoldaş, gazetecilere, müzik eğitimi sırasında dumanların arasında kaldıklarını söyledi.

Dışarı çıkarken köpeğini kucağından bırakmadığını söyleyen Yoldaş, "Merdivenler dumandan görünmüyordu. Nefes alamaz duruma geldik. Köpeğimi kucağımda getirdim. Dumandan çok etkilendi." dedi.

ETİKETLER
Yangın
