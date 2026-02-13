Hafif Sağanak Yağışlı 9.3ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 13.02.2026 07:39

49 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'den 49 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor,
Trabzon ve Rize'nin de aralarında bulunduğu 9 ilde etkisini gösterecek.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan yükseklerde tipi gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kapsamda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyardı.

Antalya, Isparta, Konya ve Kayseri'nin de yer aldığı Güney Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde fırtınanın kuvvetini yine artıracağı ifade edildi.

Yurdun doğusunda kar etkili olacak

Yurdun doğusunda ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek. Özellikle Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Diyarbakır ve Bingöl’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Bölgede yaşayan vatandaşların sel su baskını ve heyelana karşı tedbirli olması gerekiyor. 

49 il uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 49 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Kar yağışı, sağanak ve rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

