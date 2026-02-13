Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 13.02.2026 08:14

Organize suç örgütlerine yönelik 12 ildeki operasyonlarda 109 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 organize suç örgütüne yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 438 milyon lira hareketlilik bulunan 109 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 12 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda "göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti" suçundan gözaltına alınan 109 şüpheliden 61'inin tutuklandığı, 38'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

Hesaplarında 438 milyon lira hareketlilik bulunan şüphelilerin, Aydın'da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İzmir'de nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa ve Denizli'de tefecilik, Antalya ve Ankara'da organize uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konulduğu ifade edildi.

Suç Örgütü Jandarma Genel Komutanlığı
