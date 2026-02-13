Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
Türkiye
DHA 13.02.2026 10:05

Erzurum’da bir evden 25 ton çöp çıkarıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişinin evinden belediye ekiplerince 25 ton çöp tahliye edildi.

Erzurum’da bir evden 25 ton çöp çıkarıldı

Şükrüpaşa Mahallesi Yeşil Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında ikamet eden M.A'nın (73) dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Yakutiye Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Erzurum’da bir evden 25 ton çöp çıkarıldı

Eve giden ekipler, kapının arkasına yığılan atıklar nedeniyle içeri giremeyince M.A'yı pencereden çıkardı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen M.A, sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zabıta ekiplerinin nezaretinde çalışma başlatan temizlik görevlileri, 3 gün süren uğraşlar sonucu evden yaklaşık 25 ton çöp çıkardı.

Erzurum’da bir evden 25 ton çöp çıkarıldı

“Sadece pencereden kafasını dışarıya uzatıyordu”

Apartman sakinlerinden Dursun Ali Çelik (70), gazetecilere, M.A'nın 10 yıldır binanın bodrum katında yalnız yaşadığını söyledi.

Komşusunun uzun süredir dışarı çıkmadığını belirten Çelik, "Topladığı çöpleri eve yığmış. Biz de durumu belediyeye bildirdik. Ekipler gelip hem kendisini götürdü hem de evdeki çöpleri boşalttı. Sadece pencereden kafasını dışarıya uzatıyordu." ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerince temizlenen dairenin, ilaçlama işleminin ardından M.A'nın yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Erzurum
