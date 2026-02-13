Hafif Sağanak Yağışlı 10.8ºC Ankara
Dünya
AA 13.02.2026 11:20

Azerbaycan sivil toplum temsilcileri Ermenistan'da temaslarda bulunuyor

Azerbaycan sivil toplum temsilcilerinden oluşan heyet, Ermenistan'da temaslar gerçekleştiriyor.

Azerbaycan sivil toplum temsilcileri Ermenistan'da temaslarda bulunuyor

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, aralarında çeşitli düşünce kuruluşu ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan heyet, kara sınırından Ermenistan'a geçti.

Heyet, "Barış Köprüsü" diye isimlendirilen girişim çerçevesinde iki gün boyunca Ermenistanlı sivil toplum temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirecek.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında iki ülke sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerini öngören "Barış Köprüsü" girişimi başlatılmış ve 2025'te ilk ziyaretler gerçekleştirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 4 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri görüşmede sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirmişti.

Azerbaycan Ermenistan
