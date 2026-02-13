Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kamu muhasebatına yönelik kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi konular düzenlendi, bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları belirlendi.

Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı 13 bin lira ila 21 bin lira, harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 7 bin 500 lira ila 5 milyon 648 bin lira, özel bütçeli idareler için avans sınırları 14 bin 700 lira ila 10 milyon 544 bin lira, alındı birim fiyatları da belgenin türüne göre 6 lira ile 351 lira olacak.

Para nakli yapanlar da yükümlü sayıldı

Öte yandan, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla belirlenen yükümlüler arasında Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler de dahil edildi.