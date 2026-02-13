Hafif Sağanak Yağışlı 10.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 13.02.2026 11:19

İŞKUR Gençlik Programından yılda 211 bin 563 genç faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programından bir yılda 211 bin 563 gencin faydalandığını duyurdu.

İŞKUR Gençlik Programından yılda 211 bin 563 genç faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programında bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"926 bin 427 başvuru aldık. 211 bin 563 gencimiz programdan faydalandı. 24 milyar 500 milyon lira ödenek tahsis ettik. 127 üniversite ile işbirliği yaptık. Gençlerimize inanıyoruz, üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız."

