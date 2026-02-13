Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapanlara operasyon: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu

"Müstehcenlik" suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin akladıkları yönünde kuvvetli emareler bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 lira, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 bin lira, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon lira olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olmak üzere 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.