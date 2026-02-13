Hafif Sağanak Yağışlı 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-DHA 13.02.2026 10:00

Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapanlara operasyon: 16 gözaltı

İstanbul’da, OnlyFans platformuna müstehcen içerik paylaşanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.

Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapanlara operasyon: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu

"Müstehcenlik" suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin akladıkları yönünde kuvvetli emareler bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 lira, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 bin lira, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon lira olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olmak üzere 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

ETİKETLER
Dijital Dönüşüm Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Erciyes Kayak Merkezi yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
ABD'de üniversitedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
10:20
Ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'te arttı
10:20
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
10:07
Erzurum’da bir evden 25 ton çöp çıkarıldı
10:00
Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin milli takımı formalarını imzaladı
09:58
AK Parti'den belediyelere "ramazan" genelgesi
Alanya'da sağanak
Alanya'da sağanak
FOTO FOKUS
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ