Kathimerini 13.02.2026 06:33

Sesini kaybeden müzisyen yapay zeka yardımıyla yeniden şarkı söyledi

Motor nöron hastalığı teşhisi konulan ve hastalığı nedeniyle sesini kaybeden bir müzisyen, yapay zeka teknolojisi sayesinde yeniden şarkı söylemeyi başardı.

Sesini kaybeden müzisyen yapay zeka yardımıyla yeniden şarkı söyledi

İrlandalı halk müziği grubu The Ceili House Band'in solisti olan 32 yaşındaki Patrick Darling'e 29 yaşında motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Hastalık zamanla Darling'in şarkı söyleme yeteneğini elinden alırken, genç müzisyen sadece birkaç kelime telaffuz edebilecek duruma geldi.

Yapay zeka ile sahneye dönüş

Yardımcı teknoloji aracılığıyla iletişim kuran Darling, ElevenLabs tarafından geliştirilen bir yazılımı kullanarak sesinin dijital bir kopyasını oluşturdu.

Bu teknolojik gelişme, Darling'in Londra'daki canlı bir performansta grubuyla birlikte yeniden sahne almasına imkan tanıdı. Sanatçı, teşhis sonrası emekli olmak zorunda kaldığı günden bu yana ilk kez grubuyla performans sergiledi.

Kendi sesine kavuştu

On dört yaşından beri müzisyen ve besteci olduğunu belirten Darling, kendi kendine pek çok enstrüman çalmayı öğrendiğini ancak şarkı söylemenin her zaman en büyük tutkusu olduğunu ifade etti.

Hastalık nedeniyle şarkı söyleme ve enstrüman çalma yetisini tamamen kaybetmesinin kendisi üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu dile getiren Darling, oluşturulan dijital sesin kendi sesine çok benzediğini ve bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu teknolojik adım, ses kaybı yaşayan diğer sanatçılar için de yeni bir umut kaynağı olarak görülüyor.

