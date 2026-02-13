Hafif Sağanak Yağışlı 9.3ºC Ankara
Dünya
AA 13.02.2026 06:18

Ekvador'un Guayaquil kentinde Atatürk Sokağı'nın açılışı yapıldı

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğinin girişimiyle Ekvador'un Guayaquil Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bir sokağa verdi.

Ekvador'un Guayaquil kentinde Atatürk Sokağı'nın açılışı yapıldı

Guayaquil'de düzenlenen törende, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarına vurgu yapılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının verildiği sokağın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, üst düzey belediye yetkilileri, konsolosluk çalışanları, Ekvador-Türkiye İş Konseyi üyeleri ve Ekvador'da faaliyet gösteren Karpowership şirketinin temsilcilerinin yanı sıra Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, konuşmasında, Guayaquil Belediyesi'nin kararının sembolik değerine dikkati çekerek, bunun iki halk arasındaki dostluğun bir göstergesi olmasının yanı sıra dünya çapında saygı gören müstesna bir lider olan Atatürk’ün anısını onurlandırdığını vurguladı.

Büyükelçi Yalçın, 2 yılı aşkın süren sürecin tamamlanmasında gösterdikleri çabalar için Türkiye'nin Guayaquil Fahri Başkonsolosu Alvaro Dassum'a, mali destek sağladıkları için ise Ekvador'da 3 gemiyle faaliyet gösteren önde gelen enerji firması Karpowership'e teşekkürlerini iletti.

Yalçın, Ekvador'un en kalabalık şehri Guayaquil'de açılan Atatürk Sokağı'nın, başkentteki Türkiye ve Ankara sokakları ile Türkiye parkı gibi sembolik mekanlara ek olarak Türk varlığını pekiştirdiğini ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini belirtti.

Guayaquil'in, Ekvador'un ticari ve kültürel merkezi olması nedeniyle İstanbul'a benzetilebileceğini vurgulayan Yalçın, "Guayaquil'de açılan bu sokak, ortak değerlerle birleşmiş iki ülke arasında yeni bir dostluk köprüsü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

