Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna saldırı girişimi terör eylemidir

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Putin'in resmi konutuna İHA saldırısını inkar etmeye çalıştığına işaret eden Peskov, "Çok sayıda Batı merkezli basın kuruluşu da Kiev rejimine destek vererek, bunun olmadığına dair söylentileri yaymaya başladı. Ancak bu tamamen saçma bir girişim." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, İHA'ların, hava savunma sisteminin başarılı bir şekilde çalışması sayesinde düşürüldüğünü kaydederek, "Burada herhangi bir kanıt olması gerektiğini düşünmüyorum. İHA enkazlarıyla ilgili durum da ordumuzun ilgilendiği bir konu." dedi.

Ukrayna'nın söz konusu saldırıyla müzakereleri olumsuz yönde etkilemeye çalıştığını vurgulayan Peskov, "Bu, müzakere sürecini bozmayı amaçlayan bir terör eylemidir. Bu eylem sadece Putin'e karşı değil, ABD Başkanı Donald Trump'a da yöneliktir. Ukrayna çatışmasının barışçıl bir şekilde çözülmesini teşvik etmek isteyen Trump'ın çabalarını bozmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna konusundaki müzakerelerde yaklaşım değişikliğine gideceğini de belirterek, "Bu eylemlerin Kiev rejimi için diplomatik sonuçları, Rusya'nın müzakere pozisyonunun sertleşmesi şeklinde olacaktır." yorumunu yaptı.