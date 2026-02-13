Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
TRT Haber 13.02.2026 23:30

İletişim Başkanı Duran'dan 'TRT World Citizen Awards' paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin bu yıl 7'incisini gerçekleştirdiği "TRT World Citizen Awards" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran'dan 'TRT World Citizen Awards' paylaşımı

İletişim Başkanı  Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "TRT World Citizen Ödülleri" törenine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

İçinde yaşadığımız çağın sorunlarına teslim olmadan çözüm aramanın herkes için zorunlu bir istikamet olarak gözüktüğünü aktaran Duran, "Küresel ölçekte yoksul nüfusun yaklaşık 3’te 1’i yetersiz beslenmektedir. Bazı bölgelerde eğitim ve temel sağlık hizmetlerine erişim ciddi biçimde kısıtlıdır. Ayrıca savaşlar, işgaller ve göçler mevcut durumu daha da kötüleştirmektedir. Gazze’de çok sayıda bebek soğuktan veya yeterli besine ulaşamamaktan hayatını kaybetmiştir. Bu gerçeklik, küresel sistemin adalet duygusunu sorgulamamızı zorunlu kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin böyle bir sorumluluğun etkili bir parçası olduğunun altını çizen Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, tüm imkân ve kabiliyetlerini daha adil bir dünyanın inşası için seferber etmektedir. Ayrıca Türkiye’nin insani yardımlar konusunda dünyadaki öncü ülkelerden biri olması bizler için bir gurur vesilesidir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi, bu anlamda bizlere yol göstermektedir. Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın çeşitli bölgeleri için yürüttüğü yardım ve kalkınma faaliyetleri ile Suriyeli misafirlerimizin ihtiyaçlarına gösterdiği hassasiyetin yüreklerdeki yeri bakidir.

Bu duygularla programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor; ödül alacak değerli misafirlerimizi tebrik ediyor; kamu yayıncımız TRT’ye TRT World Citizen programıyla anlamlı bir değişime öncülük ettiği için teşekkür ediyorum."

Burhanettin Duran TRT
Emine Erdoğan: Mazlumlara ses olmaya devam edelim
