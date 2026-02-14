Parçalı Bulutlu 6.8ºC Ankara
Türkiye
AA 14.02.2026 01:36

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir mahallede yaşanan su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Eşen Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çukurincir Mahallesi'nde 25 evi su bastı.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri tarafından zabıta araçlarından evlerin tahliye edilmesi gerektiği yönünde anons yapıldı.

Su basan bazı evlerde yaşayanlar, ekiplerin yardımıyla mahalleden çıkarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi

Bazı mahalle sakinleri de traktörlerle kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

Traktörlerin arkasına bağlanan bazı büyükbaş hayvanlar ise güvenli bölgeye alındı.

Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Muğla
OKUMA LİSTESİ