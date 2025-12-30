Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
AA 30.12.2025 14:26

İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yılbaşında kentte 10 bin 552 sağlık personelinin görev alacağını belirtti.

İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün yılbaşı süresince vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla tüm hazırlıkları tamamladığını kaydetti.

Kent genelinde oluşabilecek her türlü ihtiyaca hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek için gerekli planlamaların titizlikle yapıldığını vurgulayan Güner, "31 Aralık 2025-1 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul genelindeki 60 sağlık tesisimizde sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. 31 Aralık itibarıyla 10 bin 552, 1 Ocak itibarıyla ise 10 bin 118 sağlık personelimiz görev başında olacaktır. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında il genelinde 340 aktif istasyonda 1304 sağlık personeliyle vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir." bilgisini verdi.

Doç. Dr. Güner, sağlık çalışanlarının yılın her günü olduğu gibi yeni yıl gecesinde de görevlerini büyük sorumluluk bilinciyle ve özveriyle sürdüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gösterdikleri bu fedakarlık, toplum sağlığının korunması ve hizmetin sürekliliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu anlamlı katkıları dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, İstanbul halkının yeni yılını sağlık, huzur ve esenlik temennilerimizle karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yılı güven ve huzur içinde karşılayabilmesi için sağlık hizmetlerimiz il genelinde 24 saat kesintisiz olarak sunulmaya devam edecektir."

