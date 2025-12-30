Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
Çevre
AA 30.12.2025 14:12

Mersin'de Göksu Nehri'nin rengi değişti

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde akan suyun renginin koyulaşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Mersin'de Göksu Nehri'nin rengi değişti

Silifke ve Mut ilçelerinden geçen nehrin suyunda renk değişimi ve buna bağlı koku oluşumu dolayısıyla çalışma yapıldı.

Mersin'de Göksu Nehri'nin rengi değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaparak su ve çevresinden numune aldı.

Mersin'de Göksu Nehri'nin rengi değişti

Bu arada, nehirde 21 Aralık 2022'de de renk değişimi ve buna bağlı koku oluşumu nedeniyle inceleme yapılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nehri kirlettiği tespit edilen 2 pirina (zeytinin sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi) işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verildiğini bildirmişti.

OKUMA LİSTESİ