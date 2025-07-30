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Türkiye
TRT Haber 30.07.2025 10:00

Eski ehliyeti değiştirmek için son gün yarın: 2 milyonu aşkın kişi yenilemedi

Eski tip sürücü belgelerinin kullanımları 31 Temmuz 2025'te dolacak. Eski tip sürücü belgesi kullanan 2 milyon 482 bin 461 kişi 31 Temmuz 2025'e kadar belgelerini yenilemediği takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Eski ehliyeti değiştirmek için son gün yarın: 2 milyonu aşkın kişi yenilemedi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı.

Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Yeni ehliyetler adrese teslim ediliyor

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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