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Türkiye
TRT Haber 30.07.2025 09:33

Orman yangınlarında 66’sı konut toplam 132 bağımsız birim ağır hasar aldı

Orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Karabük’te 74, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Uşak’ta 13, Antalya’da 7, Bursa’da 5, Kahramanmaraş’ta 5 olmak üzere 66’sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi.

Orman yangınlarında 66’sı konut toplam 132 bağımsız birim ağır hasar aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yangında zarar gören tüm şehirlerde afetin izinin hızla silineceğini belirten Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bakan Kurum, "Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum Orman Yangını
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