Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi ile çocuklarını evde bir süre rehin aldıktan sonra kaçan ve sonrasında polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.
Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde önceki gün eşi Çınar U. ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldıktan bir süre sonra olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle çatıya uzattığı merdiven yardımıyla kaçan ardından yakalanan Hamza U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 18:54
- 18:01
- 17:53
- 17:33
- 18:45
Sıradaki Haber
THY pilotu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz