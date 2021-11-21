Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY pilotu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Türk Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki Ambrose Blaine, tatil için gittiği Baja California'da trafik kazası geçirdi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Blaine'nin müdahaleye karşın kurtarılamadığı öğrenildi.
THY, pilotun vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Etiketler: THY Trafik Kazası
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