Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 17:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü 4. il
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım tarihli illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Balıkesir, 100 bin kişide en fazla vaka görülen iller sıralamasında 4’üncü oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 6-12 Kasım tarihli Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre 100 binde en fazla vakanın görüldüğü il 499,87 ile Ordu oldu. Ordu’yu 481,26 ile Osmaniye, 477,39 ile Karabük, 461,35 ile Balıkesir izledi.
Balıkesir’de vaka artışlarına karşı tedbir ve uyarılar devam ediyor.
Emniyet güçleri halkın yoğun olarak bulundukları bölgelerde 'lütfen aşı olalım ve eksik aşılarımızı tamamlayalım' şeklinde anonslar yaparak uyarılarda bulunuyor.
Etiketler: Balıkesir Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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