Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 6-12 Kasım tarihli Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre 100 binde en fazla vakanın görüldüğü il 499,87 ile Ordu oldu. Ordu’yu 481,26 ile Osmaniye, 477,39 ile Karabük, 461,35 ile Balıkesir izledi.

Balıkesir’de vaka artışlarına karşı tedbir ve uyarılar devam ediyor.

Emniyet güçleri halkın yoğun olarak bulundukları bölgelerde 'lütfen aşı olalım ve eksik aşılarımızı tamamlayalım' şeklinde anonslar yaparak uyarılarda bulunuyor.