Kaçırdığı otomobil ile Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi üzerinde seyreden çocuk, kaldırıma çarparak 3 katlı apartmanın bahçe boşluğuna düştü.

Kaza sonrası araçta bulunan 5 çocuktan 4'ü otomobilden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Yaralanan bir çocuk ise otomobilin içinde kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan 4 çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

"Çocuklardan birisi kafasından yaralanmıştı"

Kaza anını anlatan görgü tanığı Muhammet Uğrak, "Ben caddenin yukarı tarafından geliyordum. Araba da karşıdan son ses müzikle süratli bir şekilde geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarparak direğe vurdular. Çocuklardan birisi kafasından yaralanmıştı, diğerleri de arabadan çıkıp gittiler. Yaralı olan çocuğu ambulans ile hastaneye götürdüler" dedi.