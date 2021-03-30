Yeni kit devreye girdi. Artık mutasyonlu virüsleri bile 1 saat içinde tespit etmek mümkün.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hizmet veren Koronavirüs Test Merkezi'nde üretilen yeni kitin kullanılmasına başlandı.

Yurt dışından gelen ve ülke dışına çıkan yolcular tek testle hem normal hem de üç çeşit mutasyonlu virüsü taşıyıp taşımadıklarını öğrenebiliyor.

"İki işleme gerek kalmıyor"

Esenboğa Havalimanı COVID-19 Test Merkezi Yöneticisi Salih Durbaba, ürettikleri test kitine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Eskiden hastalardan aldığımız testlerin sonuçlarının laboratuvar ortamında değerlerine bakıyorduk. Değerler eğer yüksekse gen haritasından bu İngiliz mutasyonu olabilir veya Brezilya ya da Güney Afrika mutasyonu olabilir diye değerlendiriyorduk. Şu anda bizim ürettiğimiz kit sayesinde bu iki işleme gerek kalmıyor. Sürüntü aldığımız yolcularımızdan laboratuvar ortamında çalıştıktan sonra bunun hangi mutasyona sahip olduğunu tek kitle çözümlemiş olacağız. Bu ortalama bir saat içerisinde sonuç verdiği için bir saat içerisinde o yolcunun İngiliz mutasyonuna mı, Güney Afrika mutasyonuna mı veya Brezilya mutasyonuna mı sahip olduğunu sonuçla birlikte kendilerine teslim etmiş olacağız."

İlk kez Esenboğa'da kullanılıyor

Türkiye'deki havalimanları arasında ilk kez Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kullanılmaya başlanan testin sonucu da 1 saat içinde alınabiliyor.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan test sonuçları telefon ve e-posta aracılığıyla yolculara iletiliyor.