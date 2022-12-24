Yürüyüşte meşaleler yakıldı, dev Türk Bayrağı açıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde fener alayı düzenlendi. 108 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehadete yürüyenler anıldı.

Şehitler anısına düzenlenen programa katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Gerçekten Sarıkamış Muharebesi bizim Türk tarihinde yüreğimizi sızlatan, yüreğimizde acı bırakan bir hatıradır. Bu hatırayı ve şehitlerimizin hatırasını ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Sarıkamış Harekatı'nda verilen mücadele bir kez daha hatırlandı

Fener alayı, yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Sinevizyon gösterisiyle, Sarıkamış Harekatı'nda verilen mücadele bir kez daha hatırlandı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Öğrencilerden oluşan koronun Sarıkamış Türkülerini seslendirmesiyle program sona erdi.