TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde Ankara istikametine seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen araçların yavaşlamasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün durumu ağır

Otoyolda ilerlerken kazayı görerek duran motosiklet sürücüleri, kazazede motorcuya yardım etmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için otoyolda iki şeridi trafiğe kapatarak kontrollü akış sağladı. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.