Video klip, bakanlığın sosyal medya hesabından "21 Aralık en uzun gece" etiketiyle paylaşıldı.

Paylaşımda, "Mehmetçik, en uzun gecede de en kısa gündüzde de hep vatan, millet ve bayrak nöbetinde oldu" ifadelerine yer verildi.

"Bu en uzun gecede de Kahraman Mehmetçik karada, denizde ve havada vatan nöbetine devam ediyor olacak. Tıpkı 108 yıl önce Sarıkamış’taki şanlı ecdadımız gibi" denildi.