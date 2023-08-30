Erzurum 4,7 dereceyi gördü

Kentte dün en yüksek ve en düşük sıcaklık arasındaki fark 25,1 derece oldu.

Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde sıcaklık 4,7 derece, İspir ilçesi Çamlıkaya Beldesi'nde ise sıcaklık 29,8 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar bugün kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Sıcaklık ise 26 dereceye kadar çıkabilir.