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Türkiye
İHA 30.08.2023 11:23

Erzurum 4,7 dereceyi gördü

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası Doğu Anadolu Bölgesi'ni yavaş yavaş terk ediyor. Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi'nde termometreler 4,7 dereceyi gösterdi.

Erzurum 4,7 dereceyi gördü
[Fotograf: DHA]

Kentte dün en yüksek ve en düşük sıcaklık arasındaki fark 25,1 derece oldu.

Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde sıcaklık 4,7 derece, İspir ilçesi Çamlıkaya Beldesi'nde ise sıcaklık 29,8 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar bugün kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Sıcaklık ise 26 dereceye kadar çıkabilir.

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