Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 30.08.2023 10:58

Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı

Sarıyer’de cadde üzerinde otomobille seyreden kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bowling heykeline çarptı. Havalanarak takla atan ve ters dönen otomobildeki sürücü yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza ise kameralara anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 GGE 781 plakalı otomobille cadde üzerinde seyreden N.B.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak yol kenarına doğru giden otomobil, bowling heykeline çarparak havalandı. Takla atan otomobil metrelerce giderek ters döndü. 

Bowling heykeline çarpıp takla attı

Kaza sonucu sürücü G. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobil sağa doğru yönelip heykele çarpıyor. Ardından araç havalanarak takla atıyor. Sesleri duyanlar da koşarak olay yerine gidiyor. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı

Feci kazadan hafif yaralı kurtuldu

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından çıkartılan hafif yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan N.B.G. ardından taburcu edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzmir'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
ABD askerleri 2 yıl önce Afganistan'dan çekildi
12:37
Azerbaycan Dışişleri Bakanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
12:32
Gelişen Asya’nın kilit noktası: Orta Asya ülkeleri
12:29
İstanbul Havalimanı Avrupa lideri oldu
12:26
Bakan Fidan Rusya'ya gidecek
12:22
Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlanıyor
68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
FOTO FOKUS
Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı
Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ