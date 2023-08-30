Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 GGE 781 plakalı otomobille cadde üzerinde seyreden N.B.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak yol kenarına doğru giden otomobil, bowling heykeline çarparak havalandı. Takla atan otomobil metrelerce giderek ters döndü.

Bowling heykeline çarpıp takla attı

Kaza sonucu sürücü G. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobil sağa doğru yönelip heykele çarpıyor. Ardından araç havalanarak takla atıyor. Sesleri duyanlar da koşarak olay yerine gidiyor. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazadan hafif yaralı kurtuldu

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından çıkartılan hafif yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan N.B.G. ardından taburcu edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.