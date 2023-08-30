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Türkiye
AA 30.08.2023 10:53

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Kartepe kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
[Fotograf: AA]

Otoyolun İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde, İ.K. yönetimindeki tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Tırın çarpmasıyla devrilen Plaka Tanıma Sistemi direği, aynı istikamette giden S.S. idaresindeki kamyonun kasasına çarptı.

Daha sonra cip ve otomobilin de karıştığı kazada tır, refüjdeki köprü ayağına çarparak devrildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Devrilen tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yola saçılan sebzelerin Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

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Kocaeli Trafik Kazası
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