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Türkiye
AA 30.08.2023 10:42

Balkanlar turu vaadiyle 938 bin liralık dolandırıcılık

Denizli'de 1 haftalık Balkanlar turu için ödeme yapan 68 mimar, 938 bin lira dolandırıldı.

Balkanlar turu vaadiyle 938 bin liralık dolandırıcılık
[Fotograf: AA]

Mimarlar, 17-24 Eylül tarihlerinde Büyük Balkanlar Turu düzenlemek üzere İzmir Karşıyaka’da ofisi bulunan bir firma ile görüştü. Firma, kişi başı 480 eurodan anlaşılan tura almak isten 68 oda üyesinden uçak bileti, konaklama ve diğer giderlerin ödenmesi için tur ücretlerini peşin aldı.

Hazırlıkları gözden geçirmek için 24 Ağustos’ta firma ile iletişime geçmeye çalışan oda yönetimi, hiçbir yetkiliye ulaşamadı. Firma hakkında hem TÜRSAB hem de yasal yasal olarak süreç başlatıldı.

Balkanlar turu vaadiyle 938 bin liralık dolandırıcılık

Yaşanan olayda kişi başı 480 eurodan 32 bin 640 euro ödeme yapan 68 mimarın, yaklaşık 938 bin lira dolandırıldıkları iddia edildi.

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Denizli Dolandırıcılık
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