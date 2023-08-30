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Türkiye
İHA 30.08.2023 09:50

Yusufeli'nde su yüksekliği 193 metreyi aştı: Elektrik üretimi için geri sayım başladı

Artvin’de Çoruh nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajında su seviyesi 193 metreyi aştı, elektrik üretimi için geri sayım da başladı.

Yusufeli'nde su yüksekliği 193 metreyi aştı: Elektrik üretimi için geri sayım başladı
[Fotograf: İHA]

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Barajın su seviyesi 193 metreyi aşarken, elektrik üretimi için geri sayım da başladı. Düzensiz elektrik üretimi olarak da adlandırılan test üretiminin kısa sürede gerçekleşmesi planlanıyor.

Yıl sonu itibariyle gerçek anlamda elektrik üretmeye başlayacak olan barajda yaklaşık 1,8-1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Yılda 4,1 milyarlık lira kazandıracak

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Bu enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

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Artvin Yusufeli Barajı
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