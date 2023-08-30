Yeni Zigana Tüneli, 600 binden fazla araca hizmet verdi

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde inşa edilen, çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise en uzun 3'üncü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete alındı.

Tünel, hizmete alınmasının ardından geçen 4 aylık sürede 600 binden fazla araca hizmet verdi.

Yaklaşık 4 ay öncesine kadar Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerden biri olan Zigana Dağı geçidinden geçiş yapan binlerce araç, artık yeni tüneli kullanmaya başladı.

Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olması nedeniyle keskin virajlar ve rampalar sürücülere zor anlar yaşatırken, tünelin hizmete girmesiyle birlikte bu zorluklar da sona erdi.