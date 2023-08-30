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Türkiye
AA 30.08.2023 09:42

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, yerel deniz trafiğine ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

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