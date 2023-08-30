Türkiye
AA
30.08.2023 09:42
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı gemi trafiği, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, yerel deniz trafiğine ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.