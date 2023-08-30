Hatay'daki 16 katlı rezidansın son bloğu da dinamitle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti.

Defne ilçesinde depremde hasar gören yapıların yıkımları da hız kesmeden devam ediyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 16 katlı devasa rezidansın 3. ve son bloğunun yıkımı dinamitle patlatılarak gerçekleştirildi.

Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı. Dron kamerası ile görüntülenen yıkımın ardından milyonlarca liraya daire satılan rezidanstan geriye enkaz kaldı.

Enkaz kentte dinamitle yıkım gerçekleştiren Abdülaziz Yıldız, iş makineleriyle inmeyen binaları dinamit kullanarak yıktıklarını ifade ederek “Bu gün rabbim kısmet ederse 16 kat, eksi 2 konutlu binayı dinamitledik ve yıkacağız. Burada 4 blok bulunan bir rezidans vardı, üçünü indirdik. Makinelerle inmeyen binaları, dinamitleyip indiriyoruz” dedi.

"Patlatma usulüyle yıkılan 50'inci binamız olacak"

Şantiye şefi Hasan Türkmen, dinamitle patlatma yöntemiyle 50. binayı yıkacaklarını ifade ederek, “Arkamızda gördüğünüz binalar, çok yüksek katlı olduğu için patlatma usulüyle yıkmaya başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Ekskavatör, makine veya makasla yıkımlar çok zor ve tehlikeli olduğu için biz bu usulü seçtik. Patlatma usulüyle bu gün 50. binamız olacak. 220 bin metrekare alan yıktık, patlatma usulüyle. Devamı da gelecek” şeklinde konuştu.