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Türkiye
DHA 30.08.2023 07:23

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
[Fotograf: DHA]

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden kutlamalarla ilgili daha önce açıklama yapılmış ve kapanacak yollar duyurulmuştu.

İşte kapanan o yollar ve alternatif güzergahlar:

-Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler
-D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri
-Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri
-Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri
-Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri
-Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri
-Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergahlar ise şöyle:

-Turgut Özal Millet Caddesi
-Fevzipaşa Caddesi
-Atatürk Bulvarı
-Sahil Kennedy Caddesi 

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