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Türkiye
AA 30.08.2023 04:33

İzmir'de fabrika yangını: 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde makaron üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'de fabrika yangını: 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 29 Sokak'taki makaron üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan fabrikada, dumandan etkilenen 2 işçi Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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