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Türkiye
TRT Haber 30.08.2023 03:06

Evinde oturan 15 yaşındaki Sultan'a mermi isabet etti

Diyarbakır'da evinde oturan 15 yaşındaki kıza mermi isabet etti. Başından vurulan genç kız ağır yaralandı.

Evinde oturan 15 yaşındaki Sultan'a mermi isabet etti

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, hareket halindeki otomobilden etrafa rastgele ateş açıldı.

Kurşunlardan biri o sırada evinde oturan 15 yaşındaki kızın başına isabet etti. Genç kız yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şimdi otomobilden etrafa rastgele ateş açıp kaçan şüpheliyi arıyor.  

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