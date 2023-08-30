İstiklal Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayraklarıyla donatıldı

Caddeye gelen belediye ekipleri, Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kapsamında 1400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin her iki tarafına Türk bayrakları astı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattıklarını söyledi.

Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda huzurlu ve onurlu olduklarını belirterek "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal şehitlerimizin, Milli Mücadele şehitlerimizin, Çanakkale şehitlerimizin, Malazgirt'ten bu yana bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerinizin ruhları şad olsun. Zaferler bizim, 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim. Kocatepe, Anafartalar, Dumlupınar, Sakarya bizim, Malazgirt bizim. En son 15 Temmuz'da yazdığımız destan bu milletin destanı." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet'in 101. yılında Beyoğlu'nda yapılacak kutlamalara şimdiden hazırlandıklarını dile getiren Yıldız, Kurtuluş Savaşı'nın sembolü olan İstiklal Caddesi'nde olduklarını anımsattı.

Yıldız, "Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, 29 Ekim'de İstiklal Cadde'mizi, istiklalimizin sembolü olan caddemizi, şanlı bayrağımızla süslüyoruz. Bütün milletimizi Beyoğlu'nu, İstanbul'u, aziz milletimizin bu caddeyi bugün ziyaret etmeye davet ediyorum. Gelsinler, bir hatıra fotoğrafı çeksinler. Hep birlikte istiklalimize, bayrağımıza sahip çıkalım diyorum." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Yıldız ile beraberindekiler İstiklal Caddesi'nde yürüdü.