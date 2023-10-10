Erzincan’da alabalık avı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ekim itibarıyla tüm bölgelerde alabalık av yasağının başladığı hatırlatıldı.

Alabalığın 1 Ekim-28 Şubat tarihinde yumurtladığı belirtilen açıklamada, yasağa uymayan kişilere idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Alabalığın 1 Ekim- 28 Şubat tarihinde yumurtladığı belirtilen açıklamada, "Avlanılması yasaklanan alabalık, bol oksijenli akarsularda ve kaliteli soğuk sularda yaşamayı seven nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık türüdür." ifadesi kullanıldı.