Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

İddiaya göre, Hatip B.'nin kullandığı cip, aynı yönde giden Harun Y.'nin kullandığı taksi ve Sait Ç.'nin kullandığı taksi ile İbrahim H. Ö.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonrası her iki takside bulunan Harun Y., Sait Ç., Ozan A. ile Kuday B. yaralandı. Motosiklet sürücüsü de şans eseri yara almadan kurtuldu. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Polis ekiplerinin kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü Hatip B.'ye yaptığı kontrolde 0.69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cip sürücüsü Hatip B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.