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Türkiye
AA 10.10.2023 05:37

Çarpışan taksi ile motosiklet alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı. Kazada alev alan iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Çarpışan taksi ile motosiklet alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde ilerleyen M.G'nin kullandığı taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu takside çıkan yangın motosiklete sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette bulunan A.E, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Taksi sürücüsü M.G, polis merkezine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

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