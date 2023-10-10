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Türkiye
TRT Haber 10.10.2023 03:51

İstanbul'da bir dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

İstanbul Ataşehir'de bir binada çıkan yangın, çatıya da sıçradı. Kısa sürede müdahale edilen yangın, binada hasara yol açtı.

İstanbul'da bir dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

Yangın bir dairede başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatıya da yayıldı. Bina sakinleri hızlıca evlerini tahliye etti.

Ataşehir Yenisahra Mahallesindeki 2 katlı binanın ikinci katında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Mahalleli taşla camları kırdı

Söndürme çalışmaları sırasında çevredekiler de seferber oldu. İtfaiyenin sıktığı suların içeri girmediğini görenler, yerden aldıkları taşla camları kırdı. Ekipler kırılan camlardan içeriye su sıktı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairede ve çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

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