İstanbul'da bir dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

Yangın bir dairede başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatıya da yayıldı. Bina sakinleri hızlıca evlerini tahliye etti.

Ataşehir Yenisahra Mahallesindeki 2 katlı binanın ikinci katında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Mahalleli taşla camları kırdı

Söndürme çalışmaları sırasında çevredekiler de seferber oldu. İtfaiyenin sıktığı suların içeri girmediğini görenler, yerden aldıkları taşla camları kırdı. Ekipler kırılan camlardan içeriye su sıktı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairede ve çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.