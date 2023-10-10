Parçalı Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 10.10.2023 03:07

Bursa'da 35'i kaçak 50 göçmen yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin bir apartmana düzenlediği baskında Suriye uyruklu 50 göçmen yakalandı. Suriye uyruklu vatandaşlardan 15'inin başka illerde ikamet izni bulunduğu, 35 göçmenin de kaçak olduğu belirlendi.

Bursa'da 35'i kaçak 50 göçmen yakalandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi’nde bulunan bir apartmanda kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adresi fiziki takibe alan polis, binada çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Önceki gün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler apartmana baskın düzenledi.

Operasyonda apartmanın çeşitli dairelerinde saklanan Suriye uyruklu 50 göçmen yakalandı.

35 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

Gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülen Suriye vatandaşlarından 35'inin kimliği olmadığı, 15'inin ise diğer illerde oturma izinlerinin bulunduğu tespit edildi. Kimliği olmayan 35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, oturma izni olan 15 göçmen ise oturma izni bulunduğu illere gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Kütahya'da otomobil moloz yığınına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:50
İstanbul'da bir dairede çıkan yangın çatıya sıçradı
03:23
Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılması kararı protesto edildi
02:45
Nijerya'da 117 çocuk difteri salgınından hayatını kaybetti
02:14
Türkiye, KKTC ile BM Barış Gücü arasındaki Pile-Yiğitler yolu mutabakatından memnun
02:46
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 704'e yükseldi
01:32
Kütahya'da otomobil moloz yığınına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
FOTO FOKUS
Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü, o anlar kamerada
Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü, o anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ