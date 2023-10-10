İstanbul'da drift atan sürücüye 20 bin 778 lira ceza

5 Ekim tarihinde bir şahıs Tuzla'da bir cadde üzerinde kendi aracıyla yolu kapatıp drift atıp ve drift attığı görüntüleri de sosyal medyada yaymıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve gelen şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri detaylı bir şekilde incelemiş ve Tuzla'da bir cadde üzerinde yolun trafiğe akışını engellediği ve tehlikeye atarak drift attığı anlaşılan Y.E.O. isimli şahsı yaptığı çalışmayla yakalamıştı.

Drift atan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, el freninin çekilmesi suretiyle drift yapılmasına istinaden 20 bin 342 TL, Karayolunun rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere, toplam 20 bin 778 TL idari para cezası uygulandı, şahsın sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.