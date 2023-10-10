Ankara'da yangın: 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

Yangın, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İrfan Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevlerin sardığı dairede bulunanlar dışarı çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların içinde bulunan 6 aylık bir bebeğin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yangında 2’si ağır toplam 5 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.