Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, yeni kaldırım inşa edecek veya tadilat yapacak belediyelerin ihale, projelendirme, inşaat ve kontrolörlük süreçlerinde erişilebilir kaldırımları (engelli ve yaşlılar için kolaylaştırılmış) hayata geçirmelerini sağlamak için erişilebilirlik atölyeleri oluşturuluyor.

Bu atölyelerde bakanlık ile belediyelerin birlikte çalışarak, sahadaki sorunlara çözüm bulması ve yeni projeler şekillendirilmesi hedefleniyor.

İl bazlı planlanan erişilebilirlik atölyelerinde, belediyelerin ilgili birimlerinden teknik personele yönelik, erişilebilir kaldırımın özellikleri ve standartları ile ilgili bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca örnek projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuluyor.

Çalışmalar 31 Mayıs'ta bitiyor

Atölye takvimi kapsamında yer alan illerde hizmet veren büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinde kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan mimar, mühendis veya tekniker olmak üzere en az 3'er teknik personelin katılımı planlanıyor.

Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere çevrim içi gerçekleştirilecek atölye çalışmaları 31 Mayıs'ta sona erecek.