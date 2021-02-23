Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da terör örgütü PKK’ya operasyon: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Manisa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakılırken 2'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Manisa'nın ilçelerinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanmış, adreslerdeki aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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