Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin lira ceza
Sivas'ın Gürün ilçesinde kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza kesildi.
Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kiralanan bir evde kumar oynandığını tespit etti.
Eve düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 9 kişiye 47 bin 475 lira idari para cezası verildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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